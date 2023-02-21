Кручинин Борис Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кручинин Борис Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1914

Дата смерти

Около ?.07.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
Около ?.07.1941
Погиб под Смоленском. Был санинструктором. В последнем письме писал, что немецкие самолеты прицельно снижаются над полем после боя, добивая раненных и стреляя в санитаров.
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