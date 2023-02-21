Кручинин Борис Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1914
Дата смертиОколо ?.07.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
Около ?.07.1941
Погиб под Смоленском. Был санинструктором. В последнем письме писал, что немецкие самолеты прицельно снижаются над полем после боя, добивая раненных и стреляя в санитаров.