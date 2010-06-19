Киселёв Ор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселёв Ор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1930

Дата смерти

19.06.2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1931 г.р.

Дети

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.05.1953

Дочь: Алексеева Галина Оровна

Мать ребёнка: Киселёва Нина Фёдоровна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
?.09.1955

Жена: Киселёва Нина Фёдоровна

Смерть
19.06.2010
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