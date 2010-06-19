Киселёв Ор
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.08.1930
Дата смерти19.06.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.05.1953
Дочь: Алексеева Галина Оровна
Мать ребёнка: Киселёва Нина Фёдоровна
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
?.09.1955
Жена: Киселёва Нина Фёдоровна
Смерть
19.06.2010