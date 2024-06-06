Камазов Василий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смерти1949
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Камазов Петр Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.02.1904
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Камазова (Зубова) Анна Дормидонтовна
Рождение ребёнка
08.02.1907
Дочь: Камазова Александра Васильевна
Мать ребёнка: Камазова (Зубова) Анна Дормидонтовна
Рождение ребёнка
13.08.1909
Сын: Камазов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Камазова (Зубова) Анна Дормидонтовна
Рождение ребёнка
12.05.1911
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Камазова (Зубова) Анна Дормидонтовна
Рождение ребёнка
01.12.1913
Дочь: Камазова Мария Васильевна
Мать ребёнка: Камазова (Зубова) Анна Дормидонтовна
Рождение ребёнка
07.02.1917
Дочь: Камазова Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Камазова (Зубова) Анна Дормидонтовна
Рождение ребёнка
13.06.1918
Сын: Камазов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Камазова (Зубова) Анна Дормидонтовна
Смерть
1949