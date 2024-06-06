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Камазов Василий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

1949

Пол

Мужской

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Камазов Петр Семенов

Мать: Камазова Татьяна Косьмина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Камазова (Зубова) Анна Дормидонтовна

Рождение ребёнка
13.02.1904

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Камазова (Зубова) Анна Дормидонтовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.02.1907

Дочь: Камазова Александра Васильевна

Мать ребёнка: Камазова (Зубова) Анна Дормидонтовна

Рождение ребёнка
13.08.1909

Сын: Камазов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Камазова (Зубова) Анна Дормидонтовна

Рождение ребёнка
12.05.1911

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Камазова (Зубова) Анна Дормидонтовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.12.1913

Дочь: Камазова Мария Васильевна

Мать ребёнка: Камазова (Зубова) Анна Дормидонтовна

Рождение ребёнка
07.02.1917

Дочь: Камазова Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Камазова (Зубова) Анна Дормидонтовна

Рождение ребёнка
13.06.1918

Сын: Камазов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Камазова (Зубова) Анна Дормидонтовна

Смерть
1949

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