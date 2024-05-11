Рощупкин Степан Васильевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.10.1911
Мать ребёнка: Рощупкина Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
21.12.1921
Мать ребёнка: Рощупкина (Виноградова) Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
02.02.1923
Дочь: (Рощупкина) Екатерина
Мать ребёнка: Рощупкина (Виноградова) Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
25.05.1929
Дочь: (Рощупкина) Елена Степановна
Мать ребёнка: Рощупкина (Виноградова) Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
22.11.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рощупкина (Виноградова) Прасковья Яковлевна