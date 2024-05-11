Рощупкин Степан Васильевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Рощупкин Степан Васильевич

Место рождения

Плеханово, Грязинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Плеханово, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рощупкина Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
18.10.1911

Сын: Рощупкин Петр Степанович

Мать ребёнка: Рощупкина Мария Яковлевна

Плеханово, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
21.12.1921

Сын: Рощупкин Иван Степанович

Мать ребёнка: Рощупкина (Виноградова) Прасковья Яковлевна

Плеханово, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
02.02.1923

Дочь: (Рощупкина) Екатерина

Мать ребёнка: Рощупкина (Виноградова) Прасковья Яковлевна

Плеханово, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
25.05.1929

Дочь: (Рощупкина) Елена Степановна

Мать ребёнка: Рощупкина (Виноградова) Прасковья Яковлевна

Плеханово, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
22.11.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рощупкина (Виноградова) Прасковья Яковлевна

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