Пряхина (Тяпнина) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пряхина (Тяпнина) Анна Михайловна

Место рождения

д. Кононовская, Пингишенский приход, Медведовская волость, Холмогорский уезд, Архангельская губерния, Российская Империя

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Тяпнин Михаил Иванович

Мать: Тяпнина (Леонтьева) Дарья Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пряхин Гаврила

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
1762
Вид учета: 3-я ревизская сказка | В ревизской сказке от июля, число не указано, 1782 года (4-я ревизия) среди крестьян Пингишенской волости Холмогорской округи Вологодского наместничества значатся |... Показать все
Место жительства
?.07.1782 ст.
Вид учета: 4-я ревизская сказка | В ревизской сказке от июля, число не указано, 1782 года (4-я ревизия) среди крестьян Пингишенской волости Холмогорской округи Вологодского наместничества значатся |... Показать все
Смерть
Неизвестно

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