Пряхина (Тяпнина) Анна Михайловна
Место рожденияд. Кононовская, Пингишенский приход, Медведовская волость, Холмогорский уезд, Архангельская губерния, Российская Империя
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пряхин Гаврила
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
1762
Вид учета: 3-я ревизская сказка | В ревизской сказке от июля, число не указано, 1782 года (4-я ревизия) среди крестьян Пингишенской волости Холмогорской округи Вологодского наместничества значатся |... Показать все
Место жительства
?.07.1782 ст.
Вид учета: 4-я ревизская сказка | В ревизской сказке от июля, число не указано, 1782 года (4-я ревизия) среди крестьян Пингишенской волости Холмогорской округи Вологодского наместничества значатся |... Показать все