Борзых (Огаркова) Параскева Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борзых (Огаркова) Параскева Антоновна

Место рождения

Камардиновка

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1861 г.р.

Мать

Вычислено 1872 г.р.

Муж

Вычислено 1892 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Огарков Антон Игнатьевич

Мать: Огаркова Марина Михайловна

Метрическая книга, 2-й экземпляр хранящийся в Александровском архиве
Бракосочетание
05.01.1912

Муж: Борзых Иван Дмитриевич

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
ГБУ "ОГАОО", фонд №173, опись №17, дело №130, стр. 141 https://yandex.ru/archive/catalog/5132634e-a744-469d-be88-b598c6ed5239/141 Поручители: Агарков Климент, Агарков Михаил, Агарков Григорий
Смерть
Неизвестно
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