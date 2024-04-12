Борзых (Огаркова) Параскева Антоновна
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Метрическая книга, 2-й экземпляр хранящийся в Александровском архиве
Бракосочетание
05.01.1912
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
ГБУ "ОГАОО", фонд №173, опись №17, дело №130, стр. 141 https://yandex.ru/archive/catalog/5132634e-a744-469d-be88-b598c6ed5239/141 Поручители: Агарков Климент, Агарков Михаил, Агарков Григорий
Смерть
Неизвестно