Климова (Рябцева) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1923
Отец: Рябцев Василий Михайлович
Мать: Рябцева Василиса
Рождение ребёнка
05.08.1947
Дочь: Квасова Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Климов Алексей Михайлович
Орменка, Выгоничский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
16.07.1949
Сын: Климов Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Климов Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
После 1950
Дочь: Климова Любовь Алексеевна
Отец ребёнка: Климов Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
После 1950
Отец ребёнка: Климов Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
После 1952
Сын: Климов Геннадий Алексеевич
Отец ребёнка: Климов Алексей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Пальцо, Брянский муниципальный район, Брянская область