Климова (Рябцева) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климова (Рябцева) Мария Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1923

Отец: Рябцев Василий Михайлович

Мать: Рябцева Василиса

Рождение ребёнка
05.08.1947

Дочь: Квасова Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Климов Алексей Михайлович

Орменка, Выгоничский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
16.07.1949

Сын: Климов Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Климов Алексей Михайлович

Ольховка, Выгоничский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
После 1950

Дочь: Климова Любовь Алексеевна

Отец ребёнка: Климов Алексей Михайлович

Ольховка, Выгоничский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
После 1950

Сын: Климов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Климов Алексей Михайлович

Ольховка, Выгоничский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
После 1952

Сын: Климов Геннадий Алексеевич

Отец ребёнка: Климов Алексей Михайлович

Ольховка, Выгоничский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климов Алексей Михайлович

Смерть
Неизвестно
Пальцо, Брянский муниципальный район, Брянская область
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