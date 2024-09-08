Буров Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буров Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буров Илья Иванов

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бурова) Пелагея Иванова

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буров Василий Иванов

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Федосеева (Бурова) Прасковья Иванова

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1881

Сын: Буров Дмитрий Иванов

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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