(Таранова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Таранов Василий
Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Таранова) Васса
Отец ребёнка: Таранов Василий
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Таранова) Варвара
Отец ребёнка: Таранов Василий
Рождение ребёнка
1857
Сын: Таранов Иван
Отец ребёнка: Таранов Василий
Смерть
Неизвестно