(Таранова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Таранова) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1821 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Таранов Василий

Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Таранова) Васса

Отец ребёнка: Таранов Василий

Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Таранова) Варвара

Отец ребёнка: Таранов Василий

Рождение ребёнка
1857

Сын: Таранов Иван

Отец ребёнка: Таранов Василий

Смерть
Неизвестно

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