Спиридонов Олег
мужской, родился Неизвестно
ОтецСпиридонов ВладимирНеизвестно г.р.
МатьСпиридонова АннаНеизвестно г.р.
Дети
Спиридонов ВиталийНеизвестно г.р.
(Спиридонова) СветланаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Спиридонов Владимир
Мать: Спиридонова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спиридонов Виталий
Мать ребёнка: Спиридонова Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Спиридонова) Светлана
Мать ребёнка: Спиридонова Марина