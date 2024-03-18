Тутикова Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1932
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1906
Сын: Тутик Марк Ильич
Отец ребёнка: Тутиков Илья Елисеевич
Рождение ребёнка
1916
Сын: Тутик Николай Ильич
Отец ребёнка: Тутиков Илья Елисеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Ильинична
Отец ребёнка: Тутиков Илья Елисеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фекла Ильинична
Отец ребёнка: Тутиков Илья Елисеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Просковья Ильинична
Отец ребёнка: Тутиков Илья Елисеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1932
умерла от столбняка