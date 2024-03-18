Тутикова Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тутикова Марфа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1932

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Тутик Марк Ильич

Отец ребёнка: Тутиков Илья Елисеевич

Рождение ребёнка
1916

Сын: Тутик Николай Ильич

Отец ребёнка: Тутиков Илья Елисеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Ильинична

Отец ребёнка: Тутиков Илья Елисеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фекла Ильинична

Отец ребёнка: Тутиков Илья Елисеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Просковья Ильинична

Отец ребёнка: Тутиков Илья Елисеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тутиков Илья Елисеевич

Смерть
1932
умерла от столбняка
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