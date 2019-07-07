Гуляев (Короткова) Ефимия Степановна
Место рожденияТополевка, Россия
Дата рождения07.07.1903
Дата смерти10.03.1979
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1903
Тополевка, Россия
Рождение ребёнка
1925
Сын: Гуляев Петр Ильич
Отец ребёнка: Гуляев Илья Васильевич
Чкаловская обл., Ивановский р-н, с. Крестовка
Рождение ребёнка
14.10.1926
Сын: Гуляев Алексей Ильич
Отец ребёнка: Гуляев Илья Васильевич
Рождение ребёнка
16.10.1928
Сын: Гуляев Иван Ильич
Отец ребёнка: Гуляев Илья Васильевич
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Лидия Ильинична
Отец ребёнка: Гуляев Илья Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.03.1979