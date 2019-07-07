Гуляев (Короткова) Ефимия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуляев (Короткова) Ефимия Степановна

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Место рождения

Тополевка, Россия

Дата рождения

07.07.1903

Дата смерти

10.03.1979

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1903

Отец: Коротков Степан Егорович

Мать: Короткова Анисия Ивановна

Тополевка, Россия
Рождение ребёнка
1925

Сын: Гуляев Петр Ильич

Отец ребёнка: Гуляев Илья Васильевич

Чкаловская обл., Ивановский р-н, с. Крестовка
Рождение ребёнка
14.10.1926

Сын: Гуляев Алексей Ильич

Отец ребёнка: Гуляев Илья Васильевич

Рождение ребёнка
16.10.1928

Сын: Гуляев Иван Ильич

Отец ребёнка: Гуляев Илья Васильевич

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Лидия Ильинична

Отец ребёнка: Гуляев Илья Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуляев Илья Васильевич

Смерть
10.03.1979
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