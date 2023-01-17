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Куличихин Игнатий Лаврентьевич

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Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Кряквин Лаврентий Онисимович

Мать: Кряквина Меланья

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
06.?.1846

Жена: Куличихина Агафья Пеньтюхина

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Ульяна Игнатьевна

Мать ребёнка: Куличихина Агафья Пеньтюхина

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Куличихин Василий Игнатьевич

Мать ребёнка: Куличихина Агафья Пеньтюхина

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Куличихин Матвей Игнатьевич

Мать ребёнка: Куличихина Агафья Пеньтюхина

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
05.?.1867

Жена: Куличихина Екатерина Гавриловна

Смерть
Неизвестно
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