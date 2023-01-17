Куличихин Игнатий Лаврентьевич
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Кряквин Лаврентий Онисимович
Мать: Кряквина Меланья
Бракосочетание
06.?.1846
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Ульяна Игнатьевна
Мать ребёнка: Куличихина Агафья Пеньтюхина
Рождение ребёнка
1851
Сын: Куличихин Василий Игнатьевич
Мать ребёнка: Куличихина Агафья Пеньтюхина
Рождение ребёнка
1855
Сын: Куличихин Матвей Игнатьевич
Мать ребёнка: Куличихина Агафья Пеньтюхина
Бракосочетание
05.?.1867
Смерть
Неизвестно