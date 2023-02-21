Кислицына Ирина Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Сын: Кислицын Василий Евсигнеевич
Отец ребёнка: Кислицын Евсей Леонтиевич
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Степанида Евсигнеева
Отец ребёнка: Кислицын Евсей Леонтиевич
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Матрона Евсигнеева
Отец ребёнка: Кислицын Евсей Леонтиевич
Рождение ребёнка
1786
Сын: Кислицын Иван Евсигнеевич
Отец ребёнка: Кислицын Евсей Леонтиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1816