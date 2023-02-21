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Кислицына Ирина Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Сын: Кислицын Василий Евсигнеевич

Отец ребёнка: Кислицын Евсей Леонтиевич

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Степанида Евсигнеева

Отец ребёнка: Кислицын Евсей Леонтиевич

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Матрона Евсигнеева

Отец ребёнка: Кислицын Евсей Леонтиевич

Рождение ребёнка
1786

Сын: Кислицын Иван Евсигнеевич

Отец ребёнка: Кислицын Евсей Леонтиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислицын Евсей Леонтиевич

Смерть
После 1816
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