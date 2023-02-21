Чистяков Павел Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чистяков Павел Петрович

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Место рождения

д. Пруды, Краснохолмский р-н, Тверская обл.

Дата рождения

05.07.1832

Дата смерти

11.11.1919

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
05.07.1832

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Пруды, Краснохолмский р-н, Тверская обл.
Место жительства
С 1849 по 1919
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
11.11.1919
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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