Чистяков Павел Петрович
Место рожденияд. Пруды, Краснохолмский р-н, Тверская обл.
Дата рождения05.07.1832
Дата смерти11.11.1919
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1832
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Пруды, Краснохолмский р-н, Тверская обл.
Место жительства
С 1849 по 1919
Смерть
11.11.1919