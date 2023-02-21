Чернышова Екатерина Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Аким
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.11.1924
Дочь: Козлова Мария Серафимовна
Отец ребёнка: Чернышов Серафим Филиппович
Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1929
Сын: Чернышов Николай Серафимович
Отец ребёнка: Чернышов Серафим Филиппович
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чернышов Серафим Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно