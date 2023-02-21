Чернышова Екатерина Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышова Екатерина Акимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1885 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1902 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Аким

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.11.1924

Дочь: Козлова Мария Серафимовна

Отец ребёнка: Чернышов Серафим Филиппович

Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1929

Сын: Чернышов Николай Серафимович

Отец ребёнка: Чернышов Серафим Филиппович

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чернышов Серафим Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернышов Серафим Филиппович

Смерть
Неизвестно
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