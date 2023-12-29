Селивонов Яков Авраамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1908 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1908 ст.
«Свидетельство выдано на гербовой бумаге 5\\VII -1936 г.»
Крещение
14.01.1908 ст.
Кривоносовка, Сумська область
Участие в бою
С 22.06.1941 по 09.05.1945
Великая Отечественная война
Военная служба
С ?.01.1945
Род войск: 1277 стрелковый полк 389 стрелковая девизия Воинское звание: рядовой, красноармеец, стрелок 5 стрелковой роты Поступил на службу в ноябре 1944.
Подвиг
28.03.1945
«... из винтовки уничтожил 2-х немецких солдат»
Подвиг
30.03.1945
«... захватил в плен 4-х немецких солдат»
Награда
11.04.1945
Тип награды: Медаль «За отвагу» Кто наградил: 1277 сп 389 сд 1 Украинский Фронт
Награда
06.04.1985
Тип награды: Орден Отечественной войны II степени Кто наградил: министр обороны СССР
Смерть
Неизвестно