Гвоздева Агафья Семёновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Гвоздева Агафья Семёновна

Автор
АЮ
Юринов А.

женский, родилась Неизвестно, Михеево, Гультяевская волость, Невельский уезд

умерла Неизвестно

Супруги
Гвоздев Василий ВасильевичНеизвестно г.р.
Дети
Гвоздева Анна Васильевна01.02.1876 ст. г.р.
Гвоздев Пиман Васильевич26.08.1887 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Михеево, Гультяевская волость, Невельский уезд

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гвоздев Василий Васильевич

Рождение ребёнка
01.02.1876 ст.

Дочь: Гвоздева Анна Васильевна

Отец ребёнка: Гвоздев Василий Васильевич

Михеево, Гультяевская волость, Невельский уезд

Рождение ребёнка
26.08.1887 ст.

Сын: Гвоздев Пиман Васильевич

Отец ребёнка: Гвоздев Василий Васильевич

Михеево, Гультяевская волость, Невельский уезд

Смерть
Неизвестно

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