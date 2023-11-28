Гвоздева Агафья Семёновна
женский, родилась Неизвестно, Михеево, Гультяевская волость, Невельский уезд
умерла Неизвестно
Супруги
Гвоздев Василий ВасильевичНеизвестно г.р.
Дети
Гвоздева Анна Васильевна01.02.1876 ст. г.р.
Гвоздев Пиман Васильевич26.08.1887 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.02.1876 ст.
Дочь: Гвоздева Анна Васильевна
Отец ребёнка: Гвоздев Василий Васильевич
Рождение ребёнка
26.08.1887 ст.
Отец ребёнка: Гвоздев Василий Васильевич
Смерть
Неизвестно