(Жемлиханова) Шамшихаммят 1 Жена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Хайрибя
Отец ребёнка: Сейфульмулюков Ибрагим
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Хамися
Отец ребёнка: Сейфульмулюков Ибрагим
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Сабира
Отец ребёнка: Сейфульмулюков Ибрагим
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно