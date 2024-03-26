(Жемлиханова) Шамшихаммят 1 Жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Жемлиханова) Шамшихаммят 1 Жена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1821 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Хайрибя

Отец ребёнка: Сейфульмулюков Ибрагим

Кадомка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Хамися

Отец ребёнка: Сейфульмулюков Ибрагим

Кадомка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Сабира

Отец ребёнка: Сейфульмулюков Ибрагим

Кадомка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сейфульмулюков Ибрагим

Смерть
Неизвестно
Кадомка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
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