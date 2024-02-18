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Maria Сrister
Maria Сrister
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1754
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Crisrer Jonas
1725 г.р.
Мать
Waldord Sam
1726 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец:
Crisrer Jonas
Мать:
Waldord Sam
Смерть
Неизвестно
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