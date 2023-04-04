Ланцман ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛанцман ?

Ланцман ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1902 г.р.

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Гурфинкель) Туба

Рождение ребёнка
1929

Сын: Ланцман Виля

Мать ребёнка: (Гурфинкель) Туба

Рождение ребёнка
1931

Сын: Ланцман Борис

Мать ребёнка: (Гурфинкель) Туба

Смерть
1941
Причина смерти: Холокост

Мы используем куки для улучшения работы сайта.