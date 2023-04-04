Ланцман ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Гурфинкель) Туба
Рождение ребёнка
1929
Сын: Ланцман Виля
Мать ребёнка: (Гурфинкель) Туба
Рождение ребёнка
1931
Сын: Ланцман Борис
Мать ребёнка: (Гурфинкель) Туба
Смерть
1941
Причина смерти: Холокост