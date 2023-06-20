Феодосия Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодосия Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1924 г.р.

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.10.1924

Сын: Виктор

Отец ребёнка: Никита

Смерть
Неизвестно
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