Леонтий Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛеонтий Степанов

Леонтий Степанов

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

Около 1695

Дата смерти

1752

Пол

Мужской

Отец

1674 г.р.

Мать

1684 г.р.

Жена

1703 г.р.

Дети

Около 1724 г.р.
Около 1726 г.р.
Около 1727 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1695

Отец: Степан Андреев

Мать: Аксинья Иванова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Место жительства
1715
Нижневасильевское, Истра, Московская область
РГАДА 350-1-108
Рождение ребёнка
Около 1724

Дочь: Евдокия Леонтиева

Мать ребёнка: Домника Анисимова

Рождение ребёнка
Около 1726

Сын: Николай Леонтиев

Мать ребёнка: Домника Анисимова

Рождение ребёнка
Около 1727

Сын: Артем Леонтиев

Мать ребёнка: Домника Анисимова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Упоминание
1743
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Дмитровский уезд, Ижевский стан, сельцо Васильевское | 203-747-89
Место жительства
1748
Нижневасильевское, Истра, Московская область
РГАДА ф.350 оп.2 д.858ч.2 Ревизские Ижевского стана 1748
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домника Анисимова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Смерть
1752
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close