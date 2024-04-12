Леонтий Степанов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1695
Дата смерти1752
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1695
Отец: Степан Андреев
Мать: Аксинья Иванова
Место жительства
1715
РГАДА 350-1-108
Рождение ребёнка
Около 1724
Дочь: Евдокия Леонтиева
Мать ребёнка: Домника Анисимова
Рождение ребёнка
Около 1726
Сын: Николай Леонтиев
Мать ребёнка: Домника Анисимова
Рождение ребёнка
Около 1727
Сын: Артем Леонтиев
Мать ребёнка: Домника Анисимова
Упоминание
1743
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Дмитровский уезд, Ижевский стан, сельцо Васильевское | 203-747-89
Место жительства
1748
РГАДА ф.350 оп.2 д.858ч.2 Ревизские Ижевского стана 1748
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домника Анисимова
Смерть
1752