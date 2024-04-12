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Кузьмин Александр Макарович

Место рождения

Кузьминская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: Кузьмин Макар Савин

Мать: Кузьмина Наталья Ксенофонтовна

Кузьминская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
07.11.1930

Сын: Кузьмин Александр Александрович

Мать ребёнка: Кузьмина Александра Петровна

Кузьминская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузьмина Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Кузьмина Александра Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Виктор Александрович

Мать ребёнка: Кузьмина Александра Петровна

Кузьминская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Николай Александрович

Мать ребёнка: Кузьмина Александра Петровна

Смерть
Неизвестно
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