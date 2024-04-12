Кузьмин Александр Макарович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Рождение ребёнка
07.11.1930
Сын: Кузьмин Александр Александрович
Мать ребёнка: Кузьмина Александра Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузьмина Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Кузьмина Александра Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмин Виктор Александрович
Мать ребёнка: Кузьмина Александра Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмин Николай Александрович
Мать ребёнка: Кузьмина Александра Петровна
Смерть
Неизвестно