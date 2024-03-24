Гущин Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Данилова Нина Петровна
Мать ребёнка: Гущина (Волкова) Евдокия Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.07.1939
Мать ребёнка: Гущина (Волкова) Евдокия Ефимовна
Смерть
Неизвестно