Гущин Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гущин Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Данилова Нина Петровна

Мать ребёнка: Гущина (Волкова) Евдокия Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гущина (Волкова) Евдокия Ефимовна

Рождение ребёнка
28.07.1939

Сын: Гущин Александр Петрович

Мать ребёнка: Гущина (Волкова) Евдокия Ефимовна

Смерть
Неизвестно

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