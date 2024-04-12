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Кудрявцева Валерия Михайловна
Кудрявцева Валерия Михайловна
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Древо
Место рождения
Великий Новгород
, Великий Новгород, Новгородская область
Дата рождения
22.04.1994
Пол
Женский
Отец
Кудрявцев Михаил Владимирович
1962 г.р.
Мать
Кудрявцева (Петрушкова) Наталья Владимировна
1966 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1994
Отец:
Кудрявцев Михаил Владимирович
Мать:
Кудрявцева Наталья Владимировна
Великий Новгород
, Великий Новгород, Новгородская область
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