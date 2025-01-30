Насырова (Бикчентаева) ? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Насырова (Бикчентаева) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бикчентаев Гильфан

Мать: Бикчентаева (Киямова) Халима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Насыров Зифар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Насыров Зифар

Смерть
Неизвестно

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