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Таланкин Андрей Павлович
Таланкин Андрей Павлович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.01.1997
Пол
Мужской
Отец
Таланкин Павел Геннадиевич
1972 г.р.
Мать
Таланкина (Петухова) Светлана Витальевна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1997
Отец:
Таланкин Павел Геннадиевич
Мать:
Таланкина Светлана Витальевна
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