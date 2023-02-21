Шипицына Маремьяна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипицына Маремьяна Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Сын: Шипицын Ефим Степанович

Отец ребёнка: Шипицын Степан Григорьевич

д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1882

Сын: Шипицын Василий Степанович

Отец ребёнка: Шипицын Степан Григорьевич

д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1884

Сын: Шипицын Константин Степанович

Отец ребёнка: Шипицын Степан Григорьевич

д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Матрена Степановна

Отец ребёнка: Шипицын Степан Григорьевич

д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1887

Сын: Шипицын Иван Степанович

Отец ребёнка: Шипицын Степан Григорьевич

д. Бучанская Тарского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипицын Степан Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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