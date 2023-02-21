Шипицына Маремьяна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Шипицын Степан Григорьевич
д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1882
Сын: Шипицын Василий Степанович
Отец ребёнка: Шипицын Степан Григорьевич
д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1884
Сын: Шипицын Константин Степанович
Отец ребёнка: Шипицын Степан Григорьевич
д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Матрена Степановна
Отец ребёнка: Шипицын Степан Григорьевич
д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Шипицын Степан Григорьевич
д. Бучанская Тарского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно