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Петров Уткин Наталия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1883

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1803 г.р.

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Исаев Кузнецов Фёкла

Отец ребёнка: Петров Уткин Никанор

деревня Иркуперь, Мензелинский уезд, Оренбургская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Уткин Никанор

село Уратьма, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Смерть
До 1883
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Похороны
Неизвестно
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
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