Петров Уткин Наталия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1883
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Исаев Кузнецов Фёкла
Отец ребёнка: Петров Уткин Никанор
деревня Иркуперь, Мензелинский уезд, Оренбургская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петров Уткин Никанор
село Уратьма, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Смерть
До 1883
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Похороны
Неизвестно
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя