(Лихачёва) Ольга Ксенофонтовна
Место рождения(ранее Галановская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Дата рождения04.07.1868
Дата смерти03.08.1868
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1868
Отец: не указан
(ранее Галановская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Крещение
07.07.1868
Вознесенская церковь
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
03.08.1868
(ранее Галановская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Похороны
04.08.1868
Галаново, Удмуртская Республика Россия