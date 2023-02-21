(Лихачёва) Ольга Ксенофонтовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лихачёва) Ольга Ксенофонтовна

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Место рождения

(ранее Галановская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)

Дата рождения

04.07.1868

Дата смерти

03.08.1868

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Между 1846 и 1848 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1868

Отец: не указан

Мать: Лихачёва Пелагия Самсоновна

(ранее Галановская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Крещение
07.07.1868
Вознесенская церковь
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
03.08.1868
(ранее Галановская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Похороны
04.08.1868
Галаново, Удмуртская Республика Россия
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