Шмидт Отто Юльевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмидт Отто Юльевич

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Место рождения

Могилев, Могилёвская область

Дата рождения

30.09.1891

Дата смерти

07.09.1956

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Могилев, Могилёвская область
Место жительства
По 1917
Киев, Киевский уезд
Место жительства
С 1917
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1918
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
07.09.1956
Мозжинка, Одинцовский муниципальный район, Московская область
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