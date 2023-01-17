Шмидт Отто Юльевич
Место рождения
Дата рождения30.09.1891
Дата смерти07.09.1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1917
Киев, Киевский уезд
Место жительства
С 1917
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1918
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
07.09.1956
Мозжинка, Одинцовский муниципальный район, Московская область