Ушакова (Зоткина) Раиса Васильевна
Место рождения
Дата рождения24.10.1948
Дата смерти13.01.2024
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1948
Рождение ребёнка
07.02.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
26.04.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
13.01.2024