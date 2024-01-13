Ушакова (Зоткина) Раиса Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушакова (Зоткина) Раиса Васильевна

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Место рождения

Владимировка, Лискинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

24.10.1948

Дата смерти

13.01.2024

Пол

Женский

Отец

1924 г.р.

Мать

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1948

Отец: Зоткин Василий Никитович

Мать: Зоткина (Коровина) Алексанра Макаровна

Владимировка, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.02.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
26.04.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
13.01.2024

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