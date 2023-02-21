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(Дмитриева) Екатерина
(Дмитриева) Екатерина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1922
Пол
Женский
Отец
Дмитриев Павел Никанорович
1897 г.р.
Мать
Дмитриева (Щербакова) Александра Никифоровна
Около 1902 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец:
Дмитриев Павел Никанорович
Мать:
Дмитриева Александра Никифоровна
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