Koop (Neufeld) Katharina J. 02.10.1861 — найти родственников по фамилии на Familio

Koop (Neufeld) Katharina J.

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 02.10.1861, Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

умерла 28.10.1919, Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Отец
Neufeld Jacob «Katschka» H.02.01.1832 г.р.
Мать
Neufeld (Koop) Anganeta12.04.1827 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1861

Отец: Neufeld Jacob «Katschka» H.

Мать: Neufeld (Koop) Anganeta

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Смерть
28.10.1919
Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

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