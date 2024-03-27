Ямалетдинов Музагит
Место рожденияд.Байряка РТ
Дата рождения1899
Дата смерти21.01.1978
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Гайнутдинов Ямалтдин
Мать: Хамдия
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Ямалетдинов Мурагит рядовой В архив Скопировать ссылку на данную страницу героя Дата рождения __.__.1899 Место рождения Татарская АССР, Ютазинский р-н, д. Байрак Дата и место призыва __.05.1942 Ютазин... Показать все
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
1935
Рождение ребёнка
02.07.1939
Смерть
21.01.1978
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно