Ямалетдинов Музагит — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ямалетдинов Музагит

Место рождения

д.Байряка РТ

Дата рождения

1899

Дата смерти

21.01.1978

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1901 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Гайнутдинов Ямалтдин

Мать: Хамдия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ямаева (Аптекашева) Миңлегөл

Военная служба
Неизвестно
Ямалетдинов Мурагит рядовой В архив Скопировать ссылку на данную страницу героя Дата рождения __.__.1899 Место рождения Татарская АССР, Ютазинский р-н, д. Байрак Дата и место призыва __.05.1942 Ютазин... Показать все
Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ямаева (Аптекашева) Миңлегөл

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ямаева (Аптекашева) Миңлегөл

Рождение ребёнка
02.07.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ямаева (Аптекашева) Миңлегөл

Смерть
21.01.1978
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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