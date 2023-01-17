Чернеевский Николай Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернеевский Николай Степанович

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Место рождения

Киров, город Киров, Кировская область

Дата рождения

22.05.1835

Дата смерти

01.05.1870

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Киров, город Киров, Кировская область
Место жительства
С 1856 по 1858
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Место жительства
По 1856
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1858
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
01.05.1870
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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