Чернеевский Николай Степанович
Место рождения
Дата рождения22.05.1835
Дата смерти01.05.1870
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1856 по 1858
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Место жительства
По 1856
Место жительства
С 1858
Смерть
01.05.1870