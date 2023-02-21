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Вшивцев Аксен Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

После 1811

Пол

Мужской

Отец

1770 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Вшивцев Михаил Калининов

Мать: не указана

Смерть
После 1811
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