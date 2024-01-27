Акулина Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1793 ст.
Муж: Илья Ивановъ
Рождение ребёнка
Около 1794 ст.
Сын: Семионъ Ильинъ
Отец ребёнка: Илья Ивановъ
Рождение ребёнка
Около 1796 ст.
Сын: Карпъ Ильинъ
Отец ребёнка: Илья Ивановъ
Рождение ребёнка
Около 1799 ст.
Сын: Иевлей Ильинъ
Отец ребёнка: Илья Ивановъ
Рождение ребёнка
Около 1806 ст.
Сын: Аврамъ Ильинъ
Отец ребёнка: Илья Ивановъ