Акулина Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1769 г.р.

Дети

Около 1794 г.р.
Около 1796 г.р.
Около 1799 г.р.
Около 1806 г.р.

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1793 ст.

Муж: Илья Ивановъ

Рождение ребёнка
Около 1794 ст.

Сын: Семионъ Ильинъ

Отец ребёнка: Илья Ивановъ

Рождение ребёнка
Около 1796 ст.

Сын: Карпъ Ильинъ

Отец ребёнка: Илья Ивановъ

Рождение ребёнка
Около 1799 ст.

Сын: Иевлей Ильинъ

Отец ребёнка: Илья Ивановъ

Рождение ребёнка
Около 1806 ст.

Сын: Аврамъ Ильинъ

Отец ребёнка: Илья Ивановъ

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