Лозовой Герасим Тимофеевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Лозовой Герасим Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

10.10.1915

Пол

Мужской

Добавил:

AM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лозовой Тимофей Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: - (Лозовая) Матрена Герасимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дорош (Лозовая) Мария Герасимовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
10.10.1915

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