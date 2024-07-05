Лозовой Герасим Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти10.10.1915
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лозовой Тимофей Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: - (Лозовая) Матрена Герасимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дорош (Лозовая) Мария Герасимовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
10.10.1915