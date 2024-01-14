Курзина -- Пелагея Евфимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курзина -- Пелагея Евфимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1875 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курзин Михаил Нарциссович

Рождение ребёнка
11.07.1897

Дочь: Курзина Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Курзин Михаил Нарциссович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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