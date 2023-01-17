Добровольский Семен Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДобровольский Семен Васильевич

Добровольский Семен Васильевич

avatar

Место рождения

Винаровка, Київська область

Дата рождения

24.05.1803 ст.

Дата смерти

03.06.1867 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1803 ст.

Отец: Добровольский Василий Антонович

Мать: Добровольская Анастасия

Винаровка, Київська область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Галицкая Марьяна Семеновна

Мать ребёнка: Добровольская Елена Семеновна

Винаровка, Київська область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Добровольский Федор Семенович

Мать ребёнка: Добровольская Елена Семеновна

Винаровка, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Добровольская Елена Семеновна

Смерть
03.06.1867 ст.
Винаровка, Київська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close