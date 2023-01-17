Добровольский Семен Васильевич
Место рождения
Дата рождения24.05.1803 ст.
Дата смерти03.06.1867 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1803 ст.
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Галицкая Марьяна Семеновна
Мать ребёнка: Добровольская Елена Семеновна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Добровольский Федор Семенович
Мать ребёнка: Добровольская Елена Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.06.1867 ст.