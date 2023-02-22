Андрей Петров
Место рожденияд.Пияичное, Горбатовский уезд
Дата рождения1810
Дата смерти1856
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Пияичное, Горбатовский уезд
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Аграфена Андреева
Мать ребёнка: Анна Козмина
д.Пияичное, Горбатовский уезд
Рождение ребёнка
1851
Сын: Исаев Пётр Андреев
Мать ребёнка: Анна Козмина
д.Пияичное, Горбатовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Козмина
Смерть
1856