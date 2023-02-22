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Андрей Петров

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Место рождения

д.Пияичное, Горбатовский уезд

Дата рождения

1810

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1813 г.р.

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Пияичное, Горбатовский уезд
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Аграфена Андреева

Мать ребёнка: Анна Козмина

д.Пияичное, Горбатовский уезд
Рождение ребёнка
1851

Сын: Исаев Пётр Андреев

Мать ребёнка: Анна Козмина

д.Пияичное, Горбатовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Козмина

Смерть
1856
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