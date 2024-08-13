Мурашкина Фекла Ермолаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1811
Дочь: (Мурашкина) Евдокия Егоровна
Отец ребёнка: Мурашкин Егор Васильевич
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Мурашкин Егор Васильевич
Рождение ребёнка
1825
Дочь: (Мурашкина) Наталья Егоровна
Отец ребёнка: Мурашкин Егор Васильевич
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Мурашкин Егор Васильевич