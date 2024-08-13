Мурашкина Фекла Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурашкина Фекла Ермолаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1811

Дочь: (Мурашкина) Евдокия Егоровна

Отец ребёнка: Мурашкин Егор Васильевич

Рождение ребёнка
1815

Сын: Мурашкин Иван Егорович

Отец ребёнка: Мурашкин Егор Васильевич

Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Мурашкина) Наталья Егоровна

Отец ребёнка: Мурашкин Егор Васильевич

Рождение ребёнка
1828

Сын: Мурашкин Адриан Егорович

Отец ребёнка: Мурашкин Егор Васильевич

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