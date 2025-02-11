Тимин Алексей Гаврилов
мужской, родился 1782, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Тимин Семён Алексеев1814 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
1814
Сын: Тимин Семён Алексеев
Мать ребёнка: ?
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно