Чернухина (Пертичкина) Наталья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧернухина (Пертичкина) Наталья Петровна

Чернухина (Пертичкина) Наталья Петровна

avatar

Место рождения

Шлиссельбург, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1876 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Шлиссельбург, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
13.12.1900 ст.

Сын: Чернухин Петр Александрович

Отец ребёнка: Чернухин Александр Михайлович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернухин Александр Михайлович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close