Чернухина (Пертичкина) Наталья Петровна
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.12.1900 ст.
Сын: Чернухин Петр Александрович
Отец ребёнка: Чернухин Александр Михайлович
Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно