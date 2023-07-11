Шмелев Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Александровна
Мать ребёнка: Шмелева Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шмелев Михаил Александрович
Мать ребёнка: Шмелева Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шмелев Сергей Александрович
Мать ребёнка: Шмелева Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шмелев Владимир Александрович
Мать ребёнка: Шмелева Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шмелева Вера