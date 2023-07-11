Шмелев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмелев Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Александровна

Мать ребёнка: Шмелева Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шмелев Михаил Александрович

Мать ребёнка: Шмелева Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шмелев Сергей Александрович

Мать ребёнка: Шмелева Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шмелев Владимир Александрович

Мать ребёнка: Шмелева Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шмелева Вера

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