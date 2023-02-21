Евстигнеева (Суслина) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евстигнеева (Суслина) Вера

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Суслин Николай

Мать: Суслина Раиса Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Евстигнеев Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евстигнеев Александр

Смерть
Неизвестно
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