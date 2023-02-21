Евстигнеева (Суслина) Вера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Суслин Николай
Мать: Суслина Раиса Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Евстигнеев Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евстигнеев Александр
Смерть
Неизвестно