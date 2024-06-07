Герасим Ларионов 1755 — найти родственников по фамилии на Familio
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Герасим Ларионов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Дочь: (Лунина) Акулина Герасимова

Мать ребёнка: (Лунина) Анисья Максимова

Михайловская
Рождение ребёнка
01.01.1794

Сын: Лунин Василий Герасимов

Мать ребёнка: (Лунина) Анисья Максимова

Михайловская
Рождение ребёнка
21.04.1799

Дочь: (Лунина) Мавра Герасимова

Мать ребёнка: (Лунина) Анисья Максимова

Михайловская
Смерть
Неизвестно

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