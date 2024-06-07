Герасим Ларионов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Дочь: (Лунина) Акулина Герасимова
Мать ребёнка: (Лунина) Анисья Максимова
Михайловская
Рождение ребёнка
01.01.1794
Мать ребёнка: (Лунина) Анисья Максимова
Михайловская
Рождение ребёнка
21.04.1799
Дочь: (Лунина) Мавра Герасимова
Мать ребёнка: (Лунина) Анисья Максимова
Михайловская
Смерть
Неизвестно