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Глазырин Яков Степанович

Место рождения

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1784 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784 ст.

Отец: Глазырин Степан Васильевич

Мать: Глазырина Матрона Кирилловна

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1808 ст.

Сын: Глазырин Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Глазырина Агафья Прокопьевна

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Около 1808 ст.

Жена: Глазырина Агафья Прокопьевна

Тюбук, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1811 ст.

Дочь: (Глазырина) Марфа Яковлевна

Мать ребёнка: Глазырина Агафья Прокопьевна

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1812 ст.

Сын: Глазырин Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: Глазырина Агафья Прокопьевна

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Упоминание
1812 ст.
Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Исповедная роспись: 27 лет ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп. 23 д.7081б л.166 двор №109
Рождение ребёнка
1814 ст.

Дочь: (Глазырина) Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Глазырина Агафья Прокопьевна

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1820 ст.

Сын: Глазырин Иван старший Яковлевич

Мать ребёнка: Глазырина Агафья Прокопьевна

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1821

Сын: Глазырин Иван младший Яковлевич

Мать ребёнка: Глазырина Агафья Прокопьевна

Упоминание
1824 ст.
Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Исповедная роспись: 40 лет ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.7168 л.513об двор №227
Упоминание
1838 ст.
Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Исповедная роспись: 48 лет ГАСО (Екатеринбург): ф.6 оп.2 д.479 л.2096 двор 150
Смерть
Неизвестно

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