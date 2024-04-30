Глазырин Яков Степанович
Место рождения
Дата рождения1784 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1784 ст.
Рождение ребёнка
1808 ст.
Мать ребёнка: Глазырина Агафья Прокопьевна
Бракосочетание
Около 1808 ст.
Тюбук, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1811 ст.
Дочь: (Глазырина) Марфа Яковлевна
Мать ребёнка: Глазырина Агафья Прокопьевна
Рождение ребёнка
1812 ст.
Сын: Глазырин Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: Глазырина Агафья Прокопьевна
Упоминание
1812 ст.
Исповедная роспись: 27 лет ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп. 23 д.7081б л.166 двор №109
Рождение ребёнка
1814 ст.
Дочь: (Глазырина) Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Глазырина Агафья Прокопьевна
Рождение ребёнка
1820 ст.
Сын: Глазырин Иван старший Яковлевич
Мать ребёнка: Глазырина Агафья Прокопьевна
Рождение ребёнка
1821
Сын: Глазырин Иван младший Яковлевич
Мать ребёнка: Глазырина Агафья Прокопьевна
Упоминание
1824 ст.
Исповедная роспись: 40 лет ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.7168 л.513об двор №227
Упоминание
1838 ст.
Исповедная роспись: 48 лет ГАСО (Екатеринбург): ф.6 оп.2 д.479 л.2096 двор 150
Смерть
Неизвестно